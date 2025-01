Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami beffa le azzurre, Brignone terza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11:52 Altra prova rivedibile per Melesi, che becca 3 secondi e 5 centesimi dalla leader. Si procede con l’austriaca Ricarda Haaser.11:50 Ultima posizione provvisoria ad oltre 2 secondi da Gut per la transalpina. Ancora Italia con Roberta Melesi che ha appena aperto il cancelletto.11:48 Sesto posto ad un secondo e 3 centesimi per l’azzurra, che si inserisce alle spalle di, Goggia e Pirovano. Si procede con la francese Laura Gauche.11:46 Si riparte con la nostra Marta Bassino.11:45 Gut-si avvicina dunque alla quinta vittoria in carriera insulla Kandahar. Pista diche si addice alle caratteristiche della fuoriclasse elvetica.