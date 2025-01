Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: ottima partenza delle campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-8 Pallonetto vincente di Gicquel.15-7 Diagonale stretta di Omoruyi che chiude troppo il colpo rischiando di colpire Santarelli.14-7 Si ferma in rete il servizio di Skinner.13-7 Primo tempo di Gray. È il terzo punto percon una centrale.TIME OUT13-6 MONSTER BLOCK!! Nuova alzata per Skinner che cambia leggermente la traiettoria ma sbatte contro le mari di Fahr.12-6 MONSTER BLOCK!! Muro impressionante di Haak che chiude la parallela a Skinner.11-6 Palla ben lasciata dalla seconda linea diche lasciano scorrere lunga la battuta di Van Aalen.10-6 Fast di Gray che passa tra le braccia di Gabi.10-5 Primo tempo di Fahr,9-5 Muro vincente di Gabi sulla parallela di Gicquel. Buona la copertura di Spirito ma l’opposto digestisce male il pallone spedendolo oltre l’asticella.