Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Norvegia in testa dopo 3 frazioni, bene Comola

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIDALLE 14.45I PETTORALI DI PARTENZA12.57 In quinta posizione cambia l’Estonia a 1:55.5, sesta l’Ucraina a 2:02.3, settima la Svizzera a 2:11.212.56 Nell’ultima frazione saranno in pista Tandrevold (), Oeberg (Svezia), Simon (Francia), Carrara (Italia), Talihaerm (Estonia), Dmytrenko (Ucraina) e Baserga (Svizzera),12.56 L’Italia cambia in quarta posizione con 1:21.0 di ritardo dalla12.55 Al terzo cambio laè incon 10? sulla Svezia e 25.8? sulla Francia.12.54 Ai 17.7 km Kirkeeide ha 9.9? su Magnusson e 19.1? su Michelon12.53 Crisi di Michelon che viene superata e scavalcata da Magnusson.12.53transita ai 16.7 con 56.6? di ritardo. L’Italia ha un grande distacco dal podio ma un ampio margine sulla quinta.