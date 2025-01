Panorama.it - La memoria vale per tutti

Il 27 gennaio si celebreranno le vittime dell’Olocausto. Il ricordo incancellabile di questa tragedia della Storia non deve giustificare però le speculazioni su di essa. E due capolavori di Primo Levi non denunciano solo il «Male assoluto», piuttosto quello universale. Non prendetevela con la Giornata dellaper quel che sta succedendo ora in Medio Oriente: gli errori e gli orrori di Israele non c’entrano con ladello sterminio degli ebrei. Le colpe del presente non ricadano sul passato, e viceversa. Gli italiani in larga parte condividono l’orrore per la Shoah e per la persecuzione razziale, ne rispettano la. Ma quando vedono ogni altracancellata e relativizzata, ogni altro orrore rimosso e archiviato, ogni altro evento storico dimenticato; quando laè monopolio esclusivo di quell’evento nella storia dell’umanità; quando perfino la ricerca storica è condizionata da leggi speciali che obbligano il giudizio e vietano ogni revisione; quando Auschwitz prende il posto della Croce e del Venerdì Santo, e quando vedono che qualcuno vi specula - lo storico ebreo Norman G.