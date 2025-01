Ilrestodelcarlino.it - La Longo volta pagina. Tanti clienti per l’addio alla sede di via Diaz: "Riapriamo fra un mese"

Sugli scaffali ci sono quaderni vintage con foto di campioni sportivi degli anni ’80, manuali di cultura locale e romanzi di nicchia. Le persone che entrano si scambiano saluti emozionati; qualcuno scatta delle foto. È l’ultimo giorno della storica Libreria Dante dial numero 39 sotto i portici di via. Le sorelle Angela e Albertapresto trasferiranno l’attività di famiglia in piazzetta degli Ariani, in uno stabile di loro proprietà. Per gli ultimi giorni, hanno deciso di vendere a prezzo ridotto tutto ciò che non potranno portare nel nuovo negozio. Così, la libreria si è riempita di bollini rossi per segnalare i saldi e avventori che fanno scorta di letture o cercano titoli rari. "Questa libreria – racconta Angela– l’hanno aperta nonna Adalgisa, conosciuta da tutti come Cicci, e nonno Angelo, detto Nino.