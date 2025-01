Quotidiano.net - La cultura antimafia nell’Italia di Chinnici

C’è un aneddoto che Giuseppe Ayala racconta su Rocco. Un aneddoto che meglio di tante pagine definisce chi era il capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo, l’inventore del pool. Un magistrato che sapeva giocare d’anticipo, che aveva una visione e che lo scorso 19 gennaio avrebbe compiuto 100 anni. Non si può, purtroppo, parlare di secolo di, perché il 29 luglio 1983, in via Pipitone, il magistrato morì in un attentato mafioso. Molti giornali all’epoca titolarono Palermo come Beirut. La geometrica potenza militare e stragista di Cosa Nostra, in cui i corleonesi avevano preso il potere dopo la guerra di mafia che avrebbe portato alla triste e pesante conta di vittime (mille in pochi anni), veniva allo scoperto. Tornando all’aneddoto di Ayala, ricordato da lui stesso in questo libro scritto da Alessandro, nipote di, e da Riccardo Tessarini, dal titolo L’Italia di Rocco(Minerva edizioni): Ayala è un giovane sostituto procuratore (sosterrà poi l’accusa nel maxiprocesso), una sera riceve una telefonata proprio dache si complimenta con lui per il rigoroso lavoro d’inchiesta fatto e gli dà appuntamento al giorno successivo.