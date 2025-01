Spazionapoli.it - Kvaratskhelia titolare con la maglia del PSG: cosa è successo all’esordio in Ligue 1

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Napoli Calcio – Stasera è una serata molto importante per Khvicha. L’ex Napoli ha fatto la sua prima apparizione in1. Il mercato di gennaio è stato ricco di sorprese, ma ancor più per il Napoli e in modo particolare per Khvicha. Ad un tratto, come un fulmine a ciel sereno, la carriera del talento georgiano è cambiata per sempre. Un addio repentino al mondo azzurro gli ha permesso di sposare (finalmente) il progetto del PSG, ormai da mesi sulle sue tracce. Stasera è andata in scena l’esordio ufficiale con la nuova, con l’ex azzurro che è stato schierato dal primo minuto.subito show a Parigi: assist da urlo per DembelèL’avventura di Khvichain Francia è iniziata da pochi giorni, ma l’ex Napoli ha già attirato l’attenzione.