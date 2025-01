Terzotemponapoli.com - Inzaghi: “Corsa serrata per il nostro Inter e per il Napoli”

Un campionato competitivo e imprevedibileSimone, allenatore dell’, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Il tecnico nerazzurro si è mostrato concentrato sull’equilibrio del campionato e sulle difficoltà che ogni squadra affronta: “Conosciamo quello che è ilpercorso.e Atalanta stanno correndo, così come facciamo noi. L’anno scorso c’era la Juve, quest’anno la competizione resta intensa. Il campionato italiano è sempre molto difficile”.Le parole dimettono in evidenza un torneo incerto, in cui ogni punto è cruciale. L’deve confrontarsi con squadre che non solo inseguono, ma spesso si rivelano avversari temibili anche per chi punta al vertice.: Lecce e l’attenzione alle variabili tattiche Parlando dell’imminente sfida,ha mostrato rispetto per il Lecce, senza sbilanciarsi troppo su come l’avversario si schiererà in campo.