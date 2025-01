Ilrestodelcarlino.it - In campo contro la violenza di genere

"Da Febbraio fino ad Aprile la Vis Pesaro ospiterà il progetto "Inladi– L’altro sesso è un avversario?". Ideato insieme all’assessore con delega allo Sport Mila Della Dora, il 25 novembre 2023 (in occasione della giornata internazionalelasulle donne) questa attività serve a parlare di sentimenti in un mondo tipicamente maschile come quello del calcio". Si presenta con queste parole la responsabile del progetto, Micaela Ucchielli, Psicoterapeuta e presidente del Centro Jonas Pesaro E.T.S. Nella conferenza situata all’interno della sala stampa della Vis ha voluto descrivere il nuovo progetto con parole di speranza: "Questa attività è partita già dal 2024 con tre squadre pesaresi non professionistiche ed è stata accolta con grande entusiasmo da ogni membro della Vis, a partire dal suo presidente Mauro Bosco fino ad arrivare al suo Responsabile del settore giovanile Devin Alacqua.