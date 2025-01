Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo Castellucci: "La morte è un ponte che conduce altrove"

Marchetti Viviamo nella società dell’efficientismo, delle conquiste tecnologiche, del mito di un’eterna giovinezza. E qualche volta – o forse spesso – ci dimentichiamo che laè lì, dietro l’angolo, per tutti. ‘A livella, diceva Totò. "Come l’erba sono i giorni dell’uomo", è scritto nei Salmi, eppure facciamo finta che la fine dei nostri giorni non debba mai arrivare. "Nella nostra cultura occidentale vige una sorta di censura dellae del morire", scrive l’arciErioche quest’anno ha voluto dedicare la "Lettera alla Città", tradizionalmente diffusa alla vigilia della solennità di San Geminiano, proprio a questo tema apparentemente tabù, delicato, perfino scomodo. Per ricordarci che affrontare con serenità il pensiero dellaaiuta a vestire di senso anche la vita.