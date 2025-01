Thesocialpost.it - Il dramma di Marilena a soli 31 anni: un destino tragico, la sua vita spezzata così

Tragedia nel pomeriggio di sabato lungo la SS7 Quater, dove una giovane infermiera del 118 ha perso laa causa di un incidente stradale. La vittima,Romano, 31, lavorava presso la postazione di Marano dell’Asl Napoli 2 Nord. Era in sella alla sua moto Kawasaki quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Varcaturo (Giugliano).Dopo la caduta,è stata sbalzata lungo la corsia e travolta da un’auto in transito. Grave ferita, è stata immediatamente soccorsa dai colleghi del 118 che si trovavano a Varcaturo e, a bordo di un’ambulanza, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di salvarla,è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite subite nell’incidente.