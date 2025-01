Ilrestodelcarlino.it - "Gara preparata bene, sapevamo tutti cosa fare in campo"

Fra i migliori in casa biancorossa Matteo Rossini. "Ci tenevamo molto aperché da troppo non trovavamo le nostre sicurezze, questa vittoria ci dà morale e spero che sia un punto di partenza, sappiamo che se affrontiamo le gare così possiamo mettere in difficoltà. La marcatura su Rao? L’avevamodovevamo". In casa spallina può essere arrivata al capolinea l’avventura di Andrea Dossena. "Il Carpi ci aggredito forte da subito e per 25’ non abbiamo fatto– spiega – siamo stati passivi fino al gol, dopo abbiamo alzato un po’ i giri anche se la manovra non è stata fluida". PROGRAMMA. La 5^ di ritorno: Lucchese-Ascoli 2-1, Sestri-Legnago 1-1, Carpi-Spal 1-0, Pineto-Torres 0-0,basso-Gubbio 1-1, Entella-Pianese 2-0, oggi (15) Perugia-Pescara, Milan U23-Rimini, (19,30) Ternana-Vis Pesaro, lunedì (20,30) Arezzo-Pontedera.