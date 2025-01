Juventusnews24.com - Fagioli Juve ai titoli di coda: non solo il Marsiglia, ci sono anche altre tre piste italiane! Gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24aidi: nonil, citre! Glisul futuro del centrocampista bianconeroL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Nicolò, centrocampista di proprietà dellantus scivolato al fondo delle gerarchie di Thiago Motta e per questo motivo pronto a cambiare aria entro la fine di gennaio.Sulle sue tracce non c’è soltanto ile qualche club di Premier League: citreche portano al Parma, alla Lazio (che lo tiene d’occhio come piano B se dovesse naufragare Casadei) e alla Fiorentina.Leggi suntusnews24.com