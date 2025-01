Ilfattoquotidiano.it - “Facevo oroscopi a pagamento. Ero depresso perché non lavoravo, mi abbattevo. Gli amici mi hanno aiutato economicamente”: Maurizio Ferrini a Verissimo

è tornato in auge con una delle sue maschere di successo, la Signora Coriandoli, grazie alla presenza fissa nel tavolo di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. La carriera dell’attore è stata piena di alti e bassi enon lo nasconde, tanto che a “” ha raccontato: “Non ero da solo no, ho tanti, grazie a loro sono stato, anche, nonpiù, mi sono persino, non lo sa nessuno, sono grande appassionato di astrologia da quando avevo 20 anni e mi sono messo a fare gliper qualche anno, quindi ho frequentato un ambiente di astrologi capaci”.Un periodo difficile: “Eronon, mi, nonlo fossi di indole, ma le provavo tutte. Bussavo dappertutto, a quel punto non ero più schizzinoso, i primi tempi di essere famosi hai una sorta di esproprio della personalità, non sei più te”.