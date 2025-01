.com - Empoli: punto prezioso col Bologna (1-1). Al gol di Colombo risponde Dominguez. Pagelle

L'va in vantaggio e s'illude:anticipa la difesa felsinea e fa esplodere il Castellani. Poimanda in visibilio i 2500 cuori rossoblù ancora estasiati dalla Champions. In mezzo tanto equilibrio e poca lucidità dei ragazzi di Italiano nel servire gli attaccanti fino alla fine. Finisce 1-1 ma ilguadagnato dalla squadra di D'Aversa è comunqueL'articolocol(1-1). Al gol diproviene da Firenze Post.