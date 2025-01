Lanazione.it - Don Euro, parla la legale Montaruli: "Morini è incredulo e sorpreso"

"Gianluca". Sono parole di Gemma, l’avvocato che ha seguito la vicenda giudiziaria di, conosciuto come Don, 64 anni a marzo, condannato a 6 anni per sostituzione di persona (un episodio) e per estorsione ai danni di monsignor Giovanni Santucci, vescovo di Massa Carrara all’epoca della vicenda giudiziaria che risale agli anni 2012- 2016, oggi vescovo emerito. Una vicenda, quella di Don, che suscitò scalpore e sdegno nei parrocchiani e nell’opinione pubblica per gli atteggiamenti ‘disinvolti’ dell’ex parroco di Caniparola, Massa, Avenza e Fossone e Migliarino, originario di Pontasserchio. Gianlucaè rinchiuso da pochi giorni nell’istituto penitenziario di La Spezia dove dovrà scontare la condanna a 6 anni di reclusione in seguito alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello.