Juventusnews24.com - Di Napoli convinto su Thiago Motta: «Quando sei alla Juve sei costretto a vincere sempre, ci vuole tempo ma….»

di RedazionentusNews24Disu: tutte le dichiarazioni in esclusiva sull’allenatore dellae sul momento dei bianconeriL’ex calciatore Arturo Diha parlato in esclusiva antusnews24 per analizzare l’inizio del nuovo corso targato: le parole sull’allenatore bianconero.PAROLE – «Io credo che lantus abbiaavuto una mentalità non dico vecchio stampo però lantus aveva una propria identità, si basava più sull’essere pragmatica che sul bel gioco. Lantus è stata grande non fornendo un gioco bello da vedere, negli ultimi anni ci hanno provato con Pirlo, Sarri e conadesso a dare un’impostazione diversa, cidelperché poi doposeintus seiquindi sia la stampa sia i tifosi non capiscono il procedimento di crescita e di un nuovo corso.