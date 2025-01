Quotidiano.net - Covid, la Cia alla fine dà ragione all’Fbi: “La causa della pandemia è una fuga da un laboratorio cinese”

Roma, 25 gennaio 2025 -anche la Cia è giuntaconclusione che l'epidemia da19 sia statata da una "" da un. La Central Intelligence Agency ha così rivisto le sua prime conclusioni sull'origine, anche se conclude di aver "scarsa fiducia" nel suo giudizio. Sabato la Cia aveva specificato in una nota: "Sulla base delle segnalazioni disponibili la Cia valuta con scarsa fiducia che un'originedi-19 correlataricerca sia più probabile di un'origine naturale". Sposando così la teoria dell'Fbi e del Dipartimento dell'Energia, mentre per anni la Cia aveva dichiarato che non fosse chiaro se ladifosse emersa dall'esposizione umana a un animale infetto o da un evento in undi ricerca in Cina.