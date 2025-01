Zonawrestling.net - Collision 25.01.2025 Il ritorno di Timeless Toni Storm

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Daily’s Place di Jacksonville, Florida. Una serata importante che vede ildi Samoa Joe e un confronto faccia a faccia tra la campionessa Mariah May e.Lo show si apre con un cold open che vede dei promo di Christian Cage, Nick Wayne,, Mariah May e Samoa Joe. Joe minaccia Wayne dicendo che pagherà per i peccati del padre.Samoa Joe vs Nick Wayne (w/The Patriarchy) (2 / 5) Il match vede l’arrivo di Hook e Shibata a supporto di Joe per contrastare la Patriarchy. Wayne prova a lavorare sulla gamba di Joe, riuscendo a portare il match dalla sua parte con una dragon screw leg whip e un moonsault dalla terza corda all’esterno. Joe però riesce a riprendere il controllo dopo che Wayne manca un’azione dalla terza corda, e mentre Hook e Shibata neutralizzano Cage e Sabian all’esterno, Joe chiude il match con la Muscle Buster.