The Legend of Zelda | Il Film Nintendo annuncia gli attori di Zelda e Link

Con un messaggio ufficiale firmato da Shigeru Miyamoto e diffuso tramite l’app Nintendo Today e i canali social della casa di Kyoto, è arrivata una notizia attesissima dai fan: i volti di Zelda e Link per il film live-action di The Legend of Zelda sono stati finalmente svelati. A interpretare l’eroe di Hyrule sarĂ il giovane Benjamin Evan Ainsworth, mentre la principessa Zelda avrĂ il volto di Bo Bragason. L’uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027, data giĂ cerchiata sul calendario da milioni di appassionati in tutto il mondo. Benjamin Evan Ainsworth, nato nel 2008, vanta una carriera precoce ma giĂ ricca: dopo l’esordio nella soap britannica Emmerdale, ha attirato l’attenzione del pubblico nella serie The Haunting of Bly Manor su Netflix. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Legend of Zelda: Il Film, Nintendo annuncia gli attori di Zelda e Link

