Israele attacca la Siria | bombardato il palazzo presidenziale a Damasco

Tensione ai massimi tra Siria e Israele. Le forze armate di Tel Aviv hanno condotto una serie di attacchi sia a Sweida, dove continuano gli scontri tra le forze governative e le milizie druse, sia a Damasco. Sul fronte di Gaza, non sembrano essere stati compiuti progressi nel raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e i terroristi di Hamas.

La Siria verso gli Accordi di Abramo e la pace con Israele - Damasco, sotto la guida del presidente Ahmed al-Sharaa, meglio noto comeĀ Abu Muhammad Al Jolani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), mira a ottenere la piena legittimitĆ politica internazionale attraverso la normalizzazione dei rapporti con Israele e lā€™adesione agli Accordi Abramo.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: ā€œLa Siria deve riconoscere a Israeleā€ - "ƈ un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamenteĀ idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

Morti e caos, la Siria torna a tremare Right israeliani in difesa dei drusi Lorenzo Cremonesi , @Corriere Vai su X

Michele Giorgio, Lā€™espulsione non passa. Odeh resta alla Knesset, Il Manifesto, 15 luglio 2025 ISRAELE I centristi Lapid e Gantz, soggetti a pressioni, anche internazionali, sono usciti dall'aula prima del voto. Fondamentale anche la decisione di non partecipa Vai su Facebook

Medio Oriente, le news. Raid su Gaza: ā€œ40 mortiā€. Idf attacca palazzo presidenziale a Damasco; Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco; Israele attacca la Siria: ā€œRazzi contro di noiā€. Damasco risponde: ā€œNon siamo unaā€¦.

Perché Israele ha attaccato il quartier generale dellā€™esercito siriano a Damasco - Nel contempo, per il secondo giorno consecutivo, dei droni israeliani stanno attaccando Sweida, epicentro delle violenze tra drus ... msn.com scrive

Israele bombarda la Siria: "Per difendere i drusi" - E nella Striscia evacuazioni a Gaza City e Jabalia. Lo riporta msn.com