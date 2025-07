Inchiesta sull’urbanistica a Milano Conte | Dimissioni di Sala? Chi ha responsabilità politica tragga le conseguenze

“Se servono le dimissioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo le nuove richieste di arresti, compresa quella dell’assessore Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana, ndr)? Noi non entriamo mai nelle vicende giudiziarie, perchĂ© quella è responsabilitĂ penale. Ma per quanto riguarda la responsabilitĂ politica attendiamo che se ne traggano le conseguenze da chi ha la responsabilità ”. Così Giuseppe Conte, presidente M5s, ha replicato al Fattoquotidiano.it, in merito alla necessitĂ o meno di una netta discontinuitĂ politica della giunta milanese, dopo il nuovo terremoto legato all’urbanistica. A richiedere per il M5s il passo indietro di Sala, dopo la notizia delle nuove richieste di arresto, era stato il capogruppo M5s in Regione Nicola Di Marco: “Deve essere l’ultimo capitolo della giunta Sala”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

