Donnapop.it - Carlo Amleto, sapete tutto sulle origini e la fidanzata del famoso comico e musicista?

Leggi su Donnapop.it

è un artista completo: spazia dalla musica alla recitazione con talento e disinvoltura. Scopriamosulla sua vita, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Luca Barbarossa,sull’amato cantautore romanoAppassionato di musica fin da quando era bambino,ha studiato pianoforte e composizione, dedicandosi particolarmente al genere jazz. Ben presto si è reso conto di essere propenso anche alla recitazione, per cui si è iscritto alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, dove si è diplomato nel 2027.Successivamente ha partecipato a diversi stage di formazione, frequentando l’European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) di Roma. Cosa altro sappiamo di? Di seguitoquello che lo riguarda! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 32 anni.