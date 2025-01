Lapresse.it - Australian Open 2025, Sinner trionfa a Melbourne: travolto anche Zverev

Janniksi conferma il re degli. Il numero 1 al mondo ha dimostrato una volta in più il suo strapotere travolgendo nell’ultimo atto del torneo sul cemento diAlexander, il tedesco numero 2 al mondo. L’altoatesino si porta a casa la seconda edizione consecutiva degli. L’azzurro numero 1 dell’Atp, ha schiacciato l’avversario, numero 2 al mondo in appena 2 ore e 42 minuti con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Terzo Slam per JannikPerè terzo Slam vinto in carriera e il secondoconsecutivo. Resta apertala striscia di vittorie arrivata a quota 21, migliorato ancora una volta il primato personale dell’azzurro.