Lanazione.it - Alta Maremma alla prova dell’Aurora

Leggi su Lanazione.it

Nella diciassettesima giornata di Terza categoria oggi alle 15, la capolista Alberese riposa mentre l’, seconda con quattro punti di ritardo, sul terreno di gioco di casa del Cecchi Gori di Roccatederighi è attesa al match clou di questo turno con l’Aurora Pitigliano, terza in classifica con due punti in meno dei gialloneri. Una sfida delicatissima e che potrebbe valere doppio visto come l’deve ancora recuperare la partita con lo Sticciano, e potrebbe superare l’Alberese in classifica vincendo le prossime due partite. Il Rispescia, quarto, ha una ottima occasione per incamerare tre punti nel match casalingo con lo Sticciano. Capalbio che invece rischia a Civitella, mentre il Ribolla in casa col Braccagni chiede strada per ambire ai playoff. Il programma: Ribolla-Braccagni,-Aurora Pitigliano, Semproniano-Montiano, Rispescia-Sticciano, Civitella-Capalbio, Orbetello Scalo-Atletico Grosseto, Scansano-Batignano.