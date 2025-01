Lanazione.it - Allerta gialla nel nord della Toscana per lunedì 27, piogge forti e vento

Firenze, 26 gennaio 2025 – Dopo una domenica segnata dal maltempo e dalle grandinate che hanno colpito le province più interneRegione, è stata emessa per domani un’, nelle zone montuose e sulla costa, per rischio idrogeologico. Come deciso dalla sala operativa regionale, l’riguarda la fascia oraria a partire dalle 18 fino alla mezzanotte di27 gennaio. Le deboli, che interesseranno i rilievi in particolareLunigiana già in mattinata, si intensificheranno nella serata, estendendosi anche ai rilievi centrali e orientali. Attenzione anche al: la giornata di domani sarà spazzata da raffiche di Scirocco (SE) fino a 60-70 km/h su tutto l'Arcipelago, la costa centro meridionale, sui rilievi centro meridionali e su quelli Appenninici.