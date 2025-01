Ilgiorno.it - Ai domiciliari con il vizio dei furti. Arrestato dopo un inseguimento

Era agli arresti, ma ildeilo ha tradito. Unquarantacinquenne di Parabiago, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, ha tentato di mettere a segno duein altrettanti negozi: il primo a Canegrate in un esercizio specializzato per articoli equestri mentre l’altro in una gelateria di Busto Garolfo. Le telecamere di sorveglianza di uno dei due negozi, però, lo hanno inchiodato riprendendolo durante l’intrusione. Il video consegnato ai Carabinieri ha permesso di identificare immediatamente l’autore dei. Gli uomini dell’Arma lo hanno quindi atteso al suo rientro a casa e,un breve, è stato catturato. Il malvivente, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ora rischia di finire in carcere con l’accusa di evasione oltre che di furto.