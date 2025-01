Zonawrestling.net - WWE: IShowSpeed sarà in diretta streaming dalla Royal Rumble

Dall’arrivo di Logan Paul in WWE, il mondo di streamer e youtuber si è interessato sempre di più al wrestling. E con la partnership tra WWE e Prime, i due soci di Logan Paul, KSI e, sono entrati anch’essi nel giro. In particolare, in uno dei momenti più assurdi e iconici di WrestleMania XL, Randy Orton ha aggredito Speed, che era travestito da bottiglia di Prime, e l’ha colpito con un RKO sul tavolo dei commentatori. Quella, finora, è stata l’unica apparizione del giovanissimo streamer, ma le cose stanno per cambiare.Indal backstage dellaNella giornata di oggi, infatti, Triple H in persona ha videochiamato Speed, mentre questi era insu Twitch, invitandolo non solo a presenziare alla, ma a trasmettere insui suoi social media dal backstage dell’evento.