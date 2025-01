Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di quattro soldatesse rilasciate da Massa sono sulla jeep della Croce Rossa verso Israele il Senato degli Stati Uniti ha confermato di misura la nomina di Pete hegseth al segretario della difesa di Donald nonostante L’opposizione dell’intero campo Democratico di 3 senatori repubblicani la nomina il pentagono del ex maggiore dell’esercito e conduttore di Fox News 44 anni era stata duramente contestata senatori repubblicani hanno votato contro ex con un pareggio 50/50 che richiesto per la seconda volta in assoluto il voto decisivo per un candidato al gabinetto da parte di un vice presidente in carica noi non siamo nemici di nessuno Siamo costruttori di pace non significa essere nemici della Russia che la Russia deve rispettare il diritto internazionale noi non siamo in guerra ultima difendiamo il diritto del ucraina a essere uno Stato indipendente così il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani a margine di un evento di Forza Italia Milano come Intanto le parole del ministro avremo tutti quanti come Unione Europea un ruolo nella costruzione della pace insieme agli Stati Uniti sosterremo le politiche che portano a raggiungere l’obiettivo di una pace giusta quindi non una sconfitta ti portiamo pagina i media di tutto il mondo questa mattina mi ha attraversato la porta santa di San Pietro in quasi 10 mila si sono radunati per il primo dei grandi eventi del Giubileo della speranza che sia ieri a San Giovanni Laterano con la celebrazione del Vicario del Papa il cardinale Baldo Reina è come il pontefice ha invitata dite mare l’informazione comunicando speranze dopo il pellegrinaggio alla porta Santa i giornalisti tutte sono ricevuti in euro Paolo testo da papa Francesco e andiamo a chiudere con lo sport agli Australian Open sinner Shelton 7662 T2 grande prova di forza ancora in finale a Melbourne il numero nel mondo vince la semifinale contro lo strutto intense Sara Zero esprimere la finale in campo domani domenica gli azzurri Simone bolelli Andrea Vavassori hanno conquistato la finale del e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa