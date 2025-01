Justcalcio.com - TS – Ché Adams da 8, Karamoh imprendibile, Vlasic di nuovo ispirato

2025-01-25 11:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:Milinkovic Savic 6 Non ha dovuto compiere neppure una partita. Per lui una serata di assoluta tranquillità. Ogni tanto non guasta, no? Pedersen 6.5 Buonissima serata. Alla fine del primo tempo costruisce una bella azione grazie a uno scambio cone per poco non segna. Walukiewicz (21’ st) 6 . Maripan 6.5 Più passa il tempo e più si prende il Toro. Duro e sempre ben posizionato non concede niente agli avversari. Coco 6.5 Bene anche lui: con Maripan l’intesa è ottima. Coco è più esplosivo, grande elasticità nelle gambe e buona posizione. Sosa 6 Non ha spinto tantissimo ma, almeno, dalle sue parti il Cagliari non ha mai sfondato. Il croato sembra ancora timido, si intravedono delle qualità, però deve provarci di più senza paura, anche a costo di sbagliare.