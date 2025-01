Ilgiorno.it - Treno si guasta in corsa, pesanti ritardi

SECUGNAGO (Lodi)disagi, ieri mattina, per i pendolari del Basso Lodigiano che utilizzano la linea ferroviaria Piacenza-Milano. A seguito di un guasto a unregionale, la circolazione ferroviaria è andata in tilt e molti studenti e lavoratori hanno tardato ad arrivare a destinazione. Il problema ha riguardato in particolare il10894 previsto in partenza da Codogno alle 7.51 e che doveva arrivare a Milano Greco Pirelli alle 8.50: arrivato all’altezza di Secugnago non è stato più possibile proseguire il viaggio tra lo sconcerto e la rabbia di chi si trovava a bordo. I passeggeri poi sono stati tutti fatti scendere e fatti salire su un altrord ha poi comunicato che il blocco è avvenuto "a causa di un guasto", provocando forti rallentamenti alla circolazione dei treni di linea e che sono stati registratifino a 76 minuti, variazioni e cancellazioni.