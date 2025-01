Ilgiorno.it - Tratta di esseri umani, bloccato: era ricercato in tutta Europa

Cremona – Quattro anni di ricerche e finalmente la perseveranza dei carabinieri ha pagato: ieri mattina un 31ennecon mandato internazionale è stato trovato e arrestato. A breve sarà estradato in Romania, Paese che ha emesso il mandato di cattura internazionale. La vicenda ha preso origine nel 2020, quando due romeni avevano convinto due ragazze a venire in Italia, con il miraggio di un lavoro. Alle ragazze era stato pagato il viaggio aereo e una volta qui, nel mese di dicembre del 2020, erano state costrette a prostituirsi. I due procuravano clienti alle ragazze a mezzo annunci e la cosa è andata avanti fino a febbraio del 2021, quando è arrivata una segnalazione dalla Romania che si stava cercando una ragazza che non dava più segni di sé. Nella denuncia si faceva presente che la donna era costretta a prostituirsi in un appartamento a Cremona.