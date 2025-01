Bergamonews.it - Sorprende il ladro in giardino armato di cacciavite, lo affronta insieme alla madre e lo fa arrestare

Leggi su Bergamonews.it

Medolago. Appena rientrati a casa,e figlio si sono accorti dell’intrusione perché la porta finestra della cameretta era forzata. Unera fuggito, mentre l’altro era ancora lì, in. I proprietari della villetta hanno provato a fermarlo, ma il malvivente ha reagito:di, ha procurato a entrambi qualche lesione nel tentativo di scappare. Il ragazzo di casa, 29 anni, è però riuscito a bloccarlo in attesa dei carabinieri di Cisano e Calusco d’Adda. Arrivati sul posto, i militari hanno prontamente arrestato l’intruso: un 47enne di origine cilena, domiciliato nel milanese e con precedenti per reati contro il patrimonio.È successo intorno alle 20 di venerdì 24 gennaio. Addosso al sospettato i carabinieri hanno trovato la refurtiva, compreso l’orologio di valore appena asportato dcamera da letto della villetta a Medolago, nell’Isola Bergamasca.