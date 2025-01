Ilnapolista.it - Sinner, Becker: «Stupito del ricorso Wada. Il giocatore non può entrare sempre nella vita privata del suo staff»

«Per Jannik confermarsi sarà più faticoso, perché sa quello che lo attende e ci tiene a mostrare che può farlo ancora». Lo dice Boris, ex numero 1 al mondo, campione di 6 Slam, alla Gazzetta dello Sport.Leggi anche:: «Chi può dire sedominerà come Djokovic»Boris: «quest’anno sente di più la pressione»Questo Australian Open è stato un po’ in salita per. Come lo ha visto lei che ha l’occhio clinico?«La prima settimana non ha giocato il suo tennis migliore, cercava ancora la forma giusta. La chiave di volta però è stata il match contro Rune, dove si sentiva malissimo ed è stato bravo e fortunato perché il danese non è riuscito ad approfittarne. Dopo quel match, e un po’ di riposo, ha fatto una partita perfetta contro De Minaur».Anche contro Shelton non è stato perfetto, eppure ha vinto in tre set.