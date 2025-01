Liberoquotidiano.it - "Shelton si è battuto da solo. E Sinner...": Adriano Panatta, cupi presagi sulla finalissima?

No, perquella di Bennon è stata una grande partita. L'ex gloria del tennis azzurro non è mai stato tenero con il 22enne americano, sconfitto da Jannikper 3 set a 0 nella semifinale degli Australian Open poche ore fa. Una partita in discesa dopo un primo set di grande sofferenza per l'azzurro numero 1 al mondo, che ha anche annullato 2 palle dello 0-1. Secondo molti,ha giocato una delle migliori partite in carriera, almeno per la prima ora. Ma l'ex capitano di Davis la pensa diversamente: "Da fondo campo non ha colpi, soprattutto con quel diritto tutto aperto. Una cosa che poteva fare Nadal ma non lui.non ha giocato la sua migliore partita maha trovato il modo di fargli vincere il primo set nonostante Jannik abbia giocato al 60%. Pensa che margine che ha rispetto agli altri.