Scoperta mutazione genetica alla base della malattia di Alzheimer

Identificata da un gruppo di ricercatori italiani una raradel gene GRIN2C come possibile concausa dell’, nell’età senile. La, pubblicata sulla rivista’s Research & Therapy apre nuove strade a terapie innovative per la cura di questae per rallentarne l’avanzamento.L’importante studio, fruttocollaborazione di diversi gruppi di ricerca italiani, impegnati da anni nella ricerca delle cause genetiche, e coordinato dall’ospedale MolinettecittàSalute di Torino, dimostra come lasia il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici e fattori ambientali. Da tempo, infatti, la ricerca scientifica ha dimostrato che laè il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici e numerosi fattori ambientali, quali ipertensione, obesità, diabete, depressione ed isolamento sociale che favoriscono la deposizione nel cervello di due proteine tossiche, la beta amiloide e la proteina tau, responsabilineurodegenerazione.