Sci di fondo Coppa del Mondo | a Engadina trionfano Sundling e Klaebo retrocesso Pellegrino

Le nevi di, in Svizzera, ospitano la sprint in tecnica libera. La prova femminile ha visto la partecipazione di sessanta atlete, che sono poi diventate trenta in occasione dei quarti di finale. La semifinale, a cui hanno preso parte dodici sciatrici, ha messo in palio sei pass per la frazione finale. La vittoria è andata alla svedese Jonna, che ha raggiunto il traguardo in 2:49.04. La norvegese Kristine Skistad ha collezionato l’argento, mentre il podio è stato completato da Maja Dahlqvist, connazionale della vincitrice. Quarto posto per Sonjaa Schmidt, con la giovane canadese che ha ottenuto il miglior piazzamento tra le sciatrici Under 23. Quinta piazza poi per la seconda delle norvegesi in finale, Lotta Weng, mentre ha chiuso la classifica Jessie Diggins degli Stati Uniti.