Oasport.it - Salto con gli sci: Reisch e Freitag danno la vittoria alla Germania nella gara a squadre femminile di Zao. Italia settima

Si è chiusa una combattutissima, almeno per le posizioni di vertice,a Zao, in Giappone, inserita nel calendario della Coppa del Mondo2024-2025. A vincere questa Super Team dalle fattezze particolari è la, che s’impone in rimonta nel duello a tre con Norvegia e Austria grazie ad Agnese Selina. Il merito le due se lo dividono sostanzialmente a metà, anche per la costanza di rendimento che le porta a quota 647.4conclusione della.La Norvegia, stante un’ottima Thea Minyan Bjoerseth, paga in buona sostanza l’ultimodi Eirin Maria Kvandal, che arriva sì a 102.5 metri, ma cade nell’atterraggio e di fatto consegna un successo a quel punto non proprio sperato alle tedesche. Il totale di 643.2 delle norge, ad ogni modo, consente di restare davanti all’Austria per un unico decimo di punto, con Jacqueline Seifriedsberger un po’ meno in forma rispetto ad Eva Pinkelnig.