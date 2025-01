Juventusnews24.com - Pistocchi stronca la Juve: «Napoli straripante sul piano fisico, secondo tempo dominato»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: «». Il commento del giornalista sul big match del MaradonaMauriziosu X ha analizzato così, il big match del Maradona valido per la 22esima giornata di Serie A.– «Finalmente una grande partita, giocata su ritmi altissimi, tra due squadre che non si sono risparmiate. 1^T in grande equilibrio,che spreca con Yildiz una enorme palla gol (Meret bravissimo) e passa in vantaggio con Kolo Muani (assist involontario di Anguissa) 2^T dominio, 1:1 di Anguissa al 57’ (grande protezione di Lukaku, ottimo) e 2:1 su rigore (fallo Locatelli su McTominay) trasformato da Lukaku.sul– 30% di corsa in più dellantus con idee chiarissime e grande determinazione, che batte per la 6^ volta consecutiva al Maradona lantus».