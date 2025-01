Ilgiorno.it - Pioggia senza sosta e ritorno della neve: due impulsi perturbati in rapida sequenza in Lombardia

Milano, 25 gennaio 2025 – Due nuove fasi instabili, in strettain. Il maltempo non molla la sua presa sul Nord del Paese dopo la brevissima tregua di venerdì quando sulla regione è tornato (momentaneamente) a fare capolino un timido sole. Quelli che ci attendono saranno giorni segnati da, cielo grigio e(ma non a bassa quota). Partiamo però dal quadro generale per il weekend, ormai entrato nel vivo, e l’inizioprossima settimana, quella che ci porterà ai celebri GiorniMerla. Innanzitutto va tenuto presente che su tutto il nord del Paese sono in transito nei prossimi giorni di dueatlantici, con piogge a partire dalla serata odierna sui rilievi e in estensione ovunque nella prima parte di domenica, seguite per inizio settimana da una nuova fase instabile con piogge diffuse e in intensificazione anche a carattere di isolato rovescio e persistenti fino a martedì.