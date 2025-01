Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Bogliasco-Lazio 7-7 nell’unico match odierno della prima di ritorno

Nel sabato dedicato alle Coppe Europee si è giocata una sola partita valida per la decima giornata, ladiregular seasonA1 2024-di: finisce in parità, sul punteggio di 7-7, la sfida traNuoto.Le liguri, facendosi raggiungere a 17? dalla sirena finale, sprecano l’opportunità di accorciare ulteriormente sul Cosenza, vanno a quota 10 e si portano soltanto a -5 dalle calabresi, che occupano il sesto posto, l’ultimo utile per i play-off, mentre le laziali, salendo a quota 4, vanno a -2 dalla Brizz, che si trova all’ottavo posto, piazzamento che varrà il vantaggio del fattore campo nei play-out.TABELLINOAGN ENERGIA1951-SSNUOTO 7-7AGN ENERGIA1951: V. Uccella, E. Bianco 3, D. Spampinato, L.