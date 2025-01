Juventusnews24.com - Pagelle Juve Udinese Primavera: bocciato Mazur, Ripani cambia la partita. Pugno match-winner

di RedazionentusNews24: i voti e i giudizi ai protagonisti delvalido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25: i voti e i giudizi ai protagonisti delvalido per la ventiduesima giornata del campionato1 2024-2025.Zelezny 6 – Non può fare molto di più in entrambi i gol subiti. Nel secondo tempo è spettatore non pagante.Savio 6 – Ottima ripresa dopo un primo tempo shock da parte di tutta la. Il difensore cresce col passare dei minuti e nel secondo tempo non commette sbavature.Martinez 6,5 – Nel secondo tempo torna padrone della difesa nonostante i due schiaffi subiti con lo 0-2 dell’. È sempre una garanzia per Magnanelli.Verde 6 – È lucido e attento in copertura nel momento di massima spinta dei bianconeri per la rimonta.