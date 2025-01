Nuoto | Burdisso-show al meeting di Ginevra vincono anche Curtis e Mancini

Leggi su Sportface.it

Va in archiviola seconda giornata deldi, importante appuntamento in questi primi scampoli della nuova stagione. Gli azzurri si sono resi protagonisti di ottime provenella giornata odierna, dopo che ieri, nel primo dei tre giorni (si chiude domani, 26 gennaio) della 58esima edizione del Challenge International nella città francofona svizzera, erano arrivate la vittoria di Carlo D’Ambrosio (100 maschili) e i secondi posti di Lucrezia Domina e Sofia Morini, oltre alla terza piazza di Sara.Federico– Foto Giorgio Scala, Giorgio Perottino, Andrea Staccioli, Andrea Masini / DBM: doppiettanella seconda giornataA prendersi la scena in questa seconda giornata è stato soprattutto Federico, che spera di tornare ai suoi livelli in questo 2025, dopo il “reset” di fine 2024.