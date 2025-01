Napolipiu.com - Napoli su Nico Williams? Repubblica: ‘Conte potrebbe convincere ADL

suADL">Il quotidiano ipotizza uno scenario di mercato: l’esterno spagnolo ha una clausola da 58 milioni. Le alternative sono Garnacho e Adeyemi. Ilpensa aper sostituire Kvaratskhelia, passato al PSG. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La, gli azzurri avrebbero messo nel mirino, talento classe 2002 dell’Athletic Bilbao reduce da un ottimo Europeo con la Spagna.alL’operazione appare complessa: il giovane attaccante ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta uno scoglio importante per il club partenopeo. Tuttavia, come rivela il quotidiano,essere proprio Antonio Conte la chiave per sbloccare la trattativa.