Ilnapolista.it - Napoli-Juve 0-1, si riparte al Maradona (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilaffronta lantus allo stadioper il match pomeridiano di Serie A, valevole per la ventiduesima giornata. Gli azzurri vengono da sei vittorie di fila e non vogliono di certo fermarsi contro i bianconeri, anche se Conte dovrà rinunciare ad uno dei suoi perni, poiché Ora si è infortunato e al suo posto c’è Spinazzola. Motta invece viene da un’ottima vittoria contro il Milan allo Stadium ma poi uno scialbo pareggio contro il Brugge in Champions, quindi continua la stagione a fasi alterne per i bianconeri. Tra le fila degli avversari compare subito Kolo Muani appena acquistato al posto di Vlahovic che si siede in panca. 49? Intervento clamoroso di Di Gregorio! Lukaku aveva colpito di testa da un metro e lui la para con un grande riflesso46? SiFine primo tempo48? Finisce il primo tempo alavanti47? La punizione di Politano scende ma non abbastanza, peccato era una buona occasione46? Due minuti di recupero che iniziano con una punizione dal limite per ilper fallo di Cambiaso44? Segna Kolo Muani su un rimpallo di Anguissa sbilanciato da Koopmeiners, Meret non può nulla dentro l’area41? Cross di Neres dalla sinistra e Anguissa a centro area va in cielo e colpisce, palla alta di poco38? Tiro di Lobotka da fuori area, palla molto alta34?imperfetto in alcune uscite dalla propria metà campo, lapressa molto alto29? Nico Gonzalez trova un buco centrale degli azzurri e prova dalla distanza, il suo tiro lambisce il palo alla sinistra di Meret25? Ritmi che sono leggermente calati20? Azione prolungata delin velocità, fallo su Anguissa al limite che stava per tirare.