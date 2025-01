Mps-Mediobanca Siena tira un sospiro di sollievo | Finalmente giochiamo d’attacco

Leggi su Lanazione.it

, 25 gennaio 2025 – Hanno tenuto per anni il fiato sospeso e ieri,, i senesi hanno respirato a pieni polmoni un’aria nuova. Il lancio dell’Offerta pubblica di scambio da parte del Monte dei Paschi su tutte le azioni diha trasformato la ‘preda’ in ‘predatore’ scrivendo una nuova pagina sulla banca più antica d’Italia. “Si può considerare un buon segno – dice sorridendo Mauro Panti, edicolante nella centralissima via Banchi di Sopra –.il Monte interviene in maniera propositiva e non più come un soggetto passivo”. Parole alle quali fanno eco quelle di Maurizio Piochi, pensionato, che, a due passi da piazza Salimbeni, commenta soddisfatto: “Comprare e non vendere, un giocoper rilanciare la banca e risollevarla da anni difficili”. Perché la lingua dei senesi batte dove il dente duole: gli anni bui del Monte dei Paschi che hanno profondamente segnato la comunità.