Lanazione.it - Moda, massimo sforzo per la ripresa. Arrivano 250 milioni dal governo

Un piano di salvataggio da 250per il comparto della. E lo stanziamento deciso dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ieri al tavolo romano con le categorie. I fondi saranno utilizzati per contratti e mini contratti di sviluppo (200); 15per la transizione ecologica e digitale, e 30,5per promuovere la sostenibilità nel settore. "Una scelta strategica per sostenere un comparto che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy e un pilastro della nostra economia" ha detto il ministro. Riguardo il tema del credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo, il ministero ha annunciato la presentazione di un emendamento al Milleproroghe. L’emendamento riapre i termini di adesione alla procedura di riversamento e prevede uno sconto in sostituzione del contributo nei limiti di uno stanziamento complessivo di 250