Ilgiorno.it - Mobilità dolce. MonzainBici allarga la rete

Leggi su Ilgiorno.it

Fiabsi, e oggi apre le iscrizioni con un gazebo per tutta mattina in largo IV novembre (dove sarà possibile fare la tessera), dalle 10 alle 13. L’associazione è da sempre in prima linea per promuovere la, in particolare la presenza di piste ciclabili che agevolino l’uso della bicicletta per spostamenti interni alla città. E non solo. Le proposte per il futuro riguardano anche le strade provinciali di raccordo con i territori limitrofi della Brianza e dell’hinterland milanese, considerando che tutta l’area del conglomerato è densamente popolata e congestionata da veicoli e inquinamento. Non sorprende dunque che alla lunga si tenda alla fusione di gruppi Fiab territoriali. Se l’anno scorso era già confluito in Fiabil gruppo Fiab BcGroane (con sede a Ceriano Laghetto e di riferimento all’area del parco delle Groane), da gennaio è entrato anche il gruppo Fiab AbcDesio-Ciclisti urbani desiani e di Lissone.