Mister Movie | Ulrich Thomsen è il Nuovo Sinestro nella Serie HBO ‘Lanterns’

La nuovaHBO Lanterns ha finalmente trovato il suo. Secondo quanto riportato da Deadline,è stato scelto per interpretare il celebre villain dell’universo di Lanterna Verde.è uno dei principali nemici di Lanterna VerdeDC Comics, un personaggio le cui origini affondano nei primi anni ’60.TV Lanterns: Chi èè stato introdotto nel 1961 come un Lanterna Verde, ma è stato cacciato dal Corpo dopo aver abusato del suo potere. Successivamente, ha creato ilCorps, un gruppo di malvagi che utilizza gli anelli gialli alimentati dalla paura, in contrasto con gli anelli verdi che si alimentano dalla forza di volontà dei membri delle Lanterne Verdi. Questa differenza lo rende uno dei cattivi più temuti nell’universo di Lanterna Verde, anche se non manca di un certo fascino che lo rende ancora più complesso.