Lo stile che si eredita

Bises Si è conclusa da una manciata di giorni la settimana della moda dedicata all’uomo, più un rapido week-end, e tra lo scorrazzare felice di giovani modelli e sciami di buyers internazionali si è messo il punto sulle nuove tendenze della prossima stagione. Vogliamo qualità, fibre naturali, colori non necessariamente all’avanguardia e un tessuto durevole nel tempo. A proposito della direzione che la moda sta prendendo e sul concetto di archivio sono stato a conoscere Alessandro Squarzi e Alessia Giacobino, nel 2015 dopo vent’anni nel settore, hanno dato vita a Fortela, brand e store con una nitida visione sulloper un guardaroba che supera i dictat delle collezioni. Il loro primo negozio è incastonato tra i decori art nouveau di Casa Guazzoni in via Malpighi e tutto richiama la fascinazione vintage: le cementine originali, i fregi floreali, i mobili di recupero.